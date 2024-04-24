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نقيب المهن التمثيلية عن تغطية الجنازات: لسنا ضد الصحفيين.. لكننا ضد التجاوزات

04:43 م الأربعاء 24 أبريل 2024
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    نقيب المهن التمثيلية
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    نقيب المهن التمثيلية
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    نقيب المهن التمثيلية

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كتب- عمرو صالح:

قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن نقابتَي المهن التمثيلية والصحفيين وجهان لعملة واحدة، مشيرًا إلى أن الصحافة من أقدم وأعرق المهن.

وأضاف زكي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته نقابة الصحفيين لوضع ضوابط تغطية جنازات المشاهير والفنانين، اليوم الأربعاء: نحن لسنا ضد الصحافة أو الصحفيين؛ لكننا ضد الكاميرات الخفية التي تهدف إلى التقاط صور وفيديوهات تحمل تجاوزات خلال الجنازات والعزاءات.

واختتم زكي حديثه موجهًا الشكر إلى مجلس نقابة الصحفيين، على دعوته لعقد اجتماع مشترك؛ لوضع ضوابط تغطية جنازات الفنانين.

وعقد مجلسا نقابتَي الصحفيين والمهن التمثيلية، اجتماعًا مشتركًا بمقر نقابة الصحفيين؛ لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية للجنازات والعزاءات.

شارك في الاجتماع خالد البلشى نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وحسين الزناتي ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمد الجارحي، من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد سلامة.

نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي خالد البلشى
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