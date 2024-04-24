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أمين الأمم المتحدة ‏يشيد بجهود شيخ الأزهر في تعزيز السلام والحوار بين ‏الأديان

01:09 م الأربعاء 24 أبريل 2024

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشري

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة من أنطونيو ‏جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب فيها عن امتنانه للإمام الأكبر لاستقباله في ‏مشيخة الأزهر وتكريمه بدرع مجلس حكماء المسلمين، خلال زيارته إلى مصر في 24 مارس.‏

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته لفضيلة الإمام الأكبر: «اسمحوا لي أن أكرر الإعراب ‏عن تقديري لاجتماعنا في ذلك اليوم ولمناقشتنا بشأن تعزيز السلام والتفاهم والحوار بين الأديان، كما أود أن ‏أشكركم على جهودكم الدؤوبة في تعزيز الوحدة بين مختلف المجتمعات مع الدعوة إلى التسامح ‏والتعاطف».‏

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد استقبل الأمين العام للأمم المتحدة ‏الشهر الماضي في رحاب ‏الأزهر الشريف، مشيدًا بمواقفه الشجاعة في نصرة الحق الفلسطيني ودعم العدالة وحقوق ‏الإنسان في غزة ومواقفه الواضحة لتحذير العالم من مخاطر هذا العدوان، وما قامت به منظمة ‏الأونروا التابعة للأمم المتحدة من جهودٍ كبيرةٍ تجاه اللاجئين والفارين من نيران العدوان.‏

أنطونيو جوتيريش الحوار بين الأديان أمين الأمم المتحدة شيخ الأزهر أحمد الطيب
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