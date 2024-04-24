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"القابضة للكهرباء": دعوة الشركات لتصميم وبناء محطة توليد الطاقة الكهروضوئية بسيوة -تفاصيل

11:25 ص الأربعاء 24 أبريل 2024

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر دعوة الشركات المحلية/ الأجنبية المهتمة أو تحالفات/ اتحادات الشركات الرسمية؛ إلى تقديم إبداء اهتمامها (لمشروع تصميم وبناء محطة توليد الطاقة الكهروضوئية لشبكة سيوة المعزولة)؛ لتصميم وبناء وتشغيل مشروع كهروضوئي بقدرة 8.2 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين طاقة بطارية 2 ميجاوات/ 4 ميجاوات/ ساعة في سيوة.

ونوهت الشركة القابضة لكهرباء مصر بأنه سيتعين على الشركات أو الاتحادات المؤهلة إثبات خبرتها في بناء المحطات الكهروضوئية على النحو المبين في نموذج إبداء الاهتمام، وسيتم اختيار شركة أو تحالف واحد فقط؛ لتنفيذ المشروع، ويمكن العثور على تفاصيل نموذج طلب إبداء الاهتمام وتفاصيل التقديم على الموقع الإلكتروني التالي :

الشركة القابضة لكهرباء مصر:هنا

ويتم إرسال إبداء الاهتمام على عنوان البريد الإلكتروني أدناه في موعد أقصاه الإثنين الموافق 3/6/2024.

shereen.fouad@eehc.gov.eg

ahmed.harhash@eehc.gov.eg

الدور الرابع مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العاصمة الإدارية، حي الوزارات.

هاتفيًّا: 02-20544997

القابضة لكهرباء مصر محطة توليد الطاقة الكهروضوئية سيوة
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