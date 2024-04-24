إعلان

BBC

الفقي: حكم الإخوان كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة في الصراع العربي الإسرائيلى

02:42 ص الأربعاء 24 أبريل 2024

الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، إن الانقسام الفلسطيني كان السبب الرئيسي الذي أرهق مصر في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن فترة حكم الإخوان كانت يمكن أن تؤدي إلى كارثة في الصراع العربي الإسرائيلى .

وتابع خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء: "التقيت بوزير الدفاع في عهد الإخوان الفريق عبد الفتاح السيسي وأعربت له عن قلقي، وقال لي نحن واعون ولا نصطنع مشاكل".

وأشار إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتهم جمال عبد الناصر بعدم المرونة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي الانقسام الفلسطيني حكم الإخوان الصراع العربي الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصطفى الفقي: كثيرون ظلموا جمال عبد الناصر في معالجة القضية الفلسطينية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان