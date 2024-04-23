تأكيداً لمصراوي.. السياحة: زيادة 35 ألف جنيه في برامج الحج البري (تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار إضافة 35 ألف جنيه لسعر برامج الحج البري، قيمة النقل وتذكرة العبارة ليصبح سعر برنامج الحج البري 230 ألف جنيه بدلاً من 195 ألف جنيه.

وأعلنت اللجنة الفنية للحج، عن سعر نقل الحاج البري والتى تشمل ثمن تذكرة "الأتوبيس - العبارة" بـ35 ألف جنيه تضاف إلى سعر برنامج الحج البري الذي أعلنته وزارة السياحة والآثار نوفمبر الماضي ضمن الضوابط المنظمة لموسم الحج لعام 1445 هجريا.

من جانبه، كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أنه بعد التعديل أصبحت قيمة برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم والذي يبعد عن الحرم المكي مسافة من 250 إلى 750 مترا مربعا، 226 ألف جنيه، بدلا من 191 ألف جنيه.

وأوضح "وحيد"، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن سعر برنامج الحج البري تحسين سكن 4 و5 نجوم والذي يكون فيه أقصى مسافة للسكن من الحرم المكى 250 مترًا مربعا، 230 ألف جنيه، بدلاً من 195 ألف جنيه.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن سعر برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكى حتى 1750 مترا، 260 ألف جنيه، بدلاً من الاستعانة 225 ألف جنيه.

وكان باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية بوزارة السياحة والآثار، كشف لمصراوي في وقت سابق، أن آخر موعد للانتهاء من جميع خدمات الحج هو 20 شوال القادم، وفقاً لما حددته وزارة الحج والعمرة بالسعودية.

وكان "مصراوي"، انفرد في وقت سابق، بأن وزارة السياحة والآثار تدرس زيادة ورفع قيمة برامج الحج.

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