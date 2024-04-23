أحمد موسى: سيناء شهدت طفرة تنموية كبيرة في عهد الرئيس السيسي

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في السنوات الماضية بجانب مواجهة الإرهاب تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية اقتحمت الحدود المصرية في عام 2011 من أجل إرهاب الدولة وتنفيذ المخططات الإخوانية.

وأضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، "أن الرئيس السيسي، تولى قيادة الحكم في مصر عام 2014، وخاض مسار التنمية بجانب مسار مواجهة الإرهاب، وسيناء الآن مختلفة وعلينا مواصلة عمليات التنمية".

وأوضح موسى، أن هناك مشروعات ضخمة غير مسبوقة شهدتها سيناء في عهد الرئيس السيسي، مبينا أن سيناء لها 6 أنفاق ربط حاليا بعد أن كان نفقين فقط، لتسهيل عمليات الوصول والذهاب إلى سيناء، بعد أن كانت طرقا محدودة بخلاف الآن.

وتابع: تم إنشاء الموانئ الجديدة من أجل إحداث نقلة تنموية كبيرة، فعلا عن عودة خط السكة الحديد، ثم التخطيط لزراعة مليون فدان في سيناء،إضافة إلى عودة قطار الركاب والبضائع للعمل.

وأوضح أنه يتم العمل على إنشاء مدارس وجامعات متطورة، وهو ما يؤكد أن شمال ووسط سيناء يحظيان بدعم كبير وغير مسبوق، بجانب الآمن الكبير في عهد الرئيس السيسي.

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