إعلان مهم من محافظة الجيزة بشأن انقطاع المياه بكرداسة والهرم



القاهرة - مصراوي:

أعلنت محافظة الجيزة، عودة المياه تدريجياً لمناطق كرداسة والهرم، بعد الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط ١٠٠٠ مم بمنطقة كومبرة بكرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم.

وأشارت المحافظة في بيان اليوم، إلى أنه يجري فتح المياه لتعود بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، والتي تشمل مناطق "كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية".

وفي وقت سابق، ذكرت الشركة أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بـ 10 شفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.