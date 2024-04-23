بعد شكاوى مواطنين.. "الجيزة": إزالة تعديات على الأراضي بمركز منشأة القناطر

بعد الموجة الحارة.. "الأرصاد": انخفاض الحرارة وأمطار رعدية في هذا

كتب- محمد أبو بكر:

تلقت محافظة الجيزة، من خلال صفحة الفيس بوك الرسمية، عددًا من شكاوى المواطنين، بشأن تضررهم من وجود تعدي على الأراضي الزراعية بعمل سور وبوابة من الصاج بقرية نكلا بمركز ومدينة منشأة القناطر.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، بالتنسيق مع مديرية الزراعة؛ لسرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور، أزال مركز ومدينة منشأة القناطر المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تلقت "الجيزة"، شكوى بشأن قيام أحد الأشخاص باستغلال قطعة أرض فضاء بمنطقة بشتيل بجوار جامع فلفل بحي المنيرة في فرز وتشوين النفايات البلاستيكية؛ لإعادة تدويرها مرة أخرى.

على الفور، كلف محافظ الجيزة، رئيس حي المنيرة، بسرعة رفع تشوينات النفايات والمخلفات البلاستيكية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب قطعة الإرض؛ لوجودها داخل منطقة سكنية؛ مما يهدد أمن وسلامة العقارات المجاورة للخطر، بالإضافة إلي عدم تنفيذه اشتراطات الحماية المدنية.

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