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BBC

تتجاوز 40 درجة.. "الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة واستقرار الطقس (فيديو)

08:57 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

طقس حار

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد استقرار حالة الطقس وانتهاء موجة التقلبات الجوية التي نشهدها خلال الوقت الحالي.

وأضاف "القياتي"، خلال بث مباشر عبر صفحة مصراوي على "فيسبوك"، أن حالة الطقس من المتوقع لها أن تستقر وتبدأ في الثبات بداية من شهر مايو القادم وتحديدًا في منتصف الشهر.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس تشهد غدًا ذروة الموجة الحارة التي تسيطر على حالة الطقس حاليًا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 41 درجة مئوية غدًا.

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