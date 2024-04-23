الهجرة تكشف آخر موعد للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كتبت -داليا الظنيني:

كشفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، عن تفاصيل وموعد غلق مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وقالت الجندي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن المبادرة اقتربت من غلق أبوابها، إذ من المقرر أن تنتهي يوم 28 أبريل الجاري.

وناشدت الجندي، المهتمين بهذه المبادرة أن يسارع بالتسجيل وإتمام الإجراءات قبل انتهاء موعدها، موضحة أن مد فترة المبادرة ليس بالسهل "إعادة فتح المبادرة مؤخرا لم يكن سهلا".

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