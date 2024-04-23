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BBC

الهجرة تكشف آخر موعد للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

08:28 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

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كتبت -داليا الظنيني:
كشفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، عن تفاصيل وموعد غلق مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وقالت الجندي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، إن المبادرة اقتربت من غلق أبوابها، إذ من المقرر أن تنتهي يوم 28 أبريل الجاري.

وناشدت الجندي، المهتمين بهذه المبادرة أن يسارع بالتسجيل وإتمام الإجراءات قبل انتهاء موعدها، موضحة أن مد فترة المبادرة ليس بالسهل "إعادة فتح المبادرة مؤخرا لم يكن سهلا".

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سها جندي وزيرة الهجرة سيارات المصريين بالخارج
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