يومان للقطاع الخاص.. موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم

كتب- محمد أبو بكر:

موعد إجازة العمال وشم النسيم للقطاع الخاص، من الكلمات الأكثر بحثًا على محركات البحث "جوجل" خلال الساعات الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين؛ الأول بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو، والثاني؛ بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

ونص القراران على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وكشف مصدر، لمصراوي، أن وزارة العمل بصدد إعلان الإجراءات التنفيذية بشأن تحديد إجازة عيد العمال وشم النسيم للقطاع الخاص، بعد صدور قرار مجلس الوزراء اليوم.

ووفقًا لقانون العمل، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرارًا من الوزير المختص بحد أقصى 13 يومًا في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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