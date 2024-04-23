"النواب" يوافق على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لـ "نيباد"

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية إلى أن مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف، يهدف إلى تشجيع التكامل الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، والعمل على دعم الدول الأفريقية في مجابهة التأثيرات السلبية لتغيرات المناخية والتكيف معها.

كما يهدف إلى دعم الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص تقديم التقارير الوطنية الخصة بالتغيرات المناخية، وتحقيق أجندة 2063، وتقديم الاستشارات وعمل أبحاث متعلقة بالتغيرات المناخية ليكون المركز بمثابة منبر علمي للدول الأفريقية.