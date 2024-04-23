81 مليار جنيه.. كيف تستهدف الدولة تحسين منظومة الأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة؟

كتب- محمد أبو بكر:

يستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدًا الثلاثاء إلى لبيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وحصل مصراوي علي نص البيان المالي للحكومة الذي يعرضه وزير المالية أمام مجلس النواب اليوم، وتضمن استهداف الحكومة تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين.

وتم استهداف تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، من خلال استهداف زيادة فاتورة الأجور بنحو 81 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات 2023-2024، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وتستهدف موازنة العام القادم زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين بشكل يحقق زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة من خلال استهداف معدل نمو سنوي للأجور يفوق معدل التضخم، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وقطاع الصحة والتعليم.

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