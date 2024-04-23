رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ (42) لتحرير سيناء.

جاء في نص برقية التهنئة: يحمل يوم الخامس والعشرين من أبريل ذكرى غالية وفخر لكل مصري، يُذكرنا دائماً ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وعبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الحبيبة. "

وتابع رئيس مجلس النواب: "بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً، يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، داعياً العلي القدير أن يبارك جهودكم المخلصة لما فيه خير وتقدم بلادنا الغالية".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "أدام الله على مصر نعمة الأمن والسلام، وحفظ شعبها وجيشها من كل سوء".