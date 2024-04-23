إعلان

BBC

رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

12:34 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ،رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ (42) لتحرير سيناء.

جاء في نص برقية التهنئة: يحمل يوم الخامس والعشرين من أبريل ذكرى غالية وفخر لكل مصري، يُذكرنا دائماً ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة، وعبقرية الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن حقوق مصر، ورفع العلم المصري فوق أرض سيناء الحبيبة. "

وتابع رئيس مجلس النواب: "بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً، يشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام العافية، داعياً العلي القدير أن يبارك جهودكم المخلصة لما فيه خير وتقدم بلادنا الغالية".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "أدام الله على مصر نعمة الأمن والسلام، وحفظ شعبها وجيشها من كل سوء".

مجلس النواب الرئيس السيسي ذكرى تحرير سيناء الرئيس عبدالفتاح السيسى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجلس النواب يوافق على استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* مقاطعة الأسماك في بورسعيد.. أفران ومحلات تغلق أبوابها والتجار والصيادون يتبادلون الاتهامات- صور
* بصور الخرائط.. هيئة الأرصاد تنشر توقعاتها لطقس الموجة الحارة وتحدد موعد الذروة