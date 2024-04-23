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رئيس وكالة الفضاء المصرية: سنتعاون مع إيطاليا في تنفيذ مشروعات متعلقة بالفضاء والتنمية

12:30 م الثلاثاء 23 أبريل 2024

الدكتور شريف صدقي

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القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم الثلاثاء، مع وكالة الفضاء الإيطالية في نقل تكنولوجيا الأقمار الصناعية ومرئيات الاقمار الصناعية التي تستخدم في العديد من التطبيقات الحيوية المهمة مثل الزراعة والمياه والتخطيط العمراني .

وأشار صدقي على هامش توقيع مذكرة التفاهم، بحضور وزير الصناعة والأعمال الإيطالي أدولفو أوروسو - إلى أنه بموجب هذا التعاون سيتم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الإيطالي ، والذي يعد مدخلا للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في المشروعات المتعلقة بالفضاء والتنمية ، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم والتقنيات المتقدمة لديهم والبدء في نقلها لمصر.

وأضاف أن هذا التعاون سيساهم كذلك في رفع الكفاءة للمهندسين والعاملين المصريين في هذا المجال من خلال أكاديمية الفضاء المصرية الموجودة داخل الوكالة المصرية، من خلال توفير الدورات التدريبية، وعقد ورش العمل والمؤتمرات المتنوعة .

هذا المحتوى من

Asha
الدكتور شريف صدقي وكالة الفضاء المصرية إيطاليا
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