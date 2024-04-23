ما هي حالات رفع عداد الكهرباء؟.. وتحذير من تراكم الفاتورة لمدة شهرين

كتب- محمد صلاح:

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حالات رفع عداد الكهرباء للأشخاص الذين يستخدمون العدادات القديمة والتقليدية.

ويستعرض"مصراوي" الحالات التي تقوم شركة الكهرباء برفع العداد عنها والتي جاءت كالتالي:-

1- إذا تعمد الشخص عدم سداد الفاتورة الخاصة بالكهرباء أكثر من مرة.

2- التأخر عن سداد أي فاتورة في هذه الحالة يتمّ رفع عداد الكهرباء.

كما يتم رفع العداد بشكل نهائي فى الخطوات التالية:-

1- امتناع صاحب العداد عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من المطالبة له بالسداد.

2- إذا لم يسدد الشخص فاتورتين يتمّ رفع العداد بعد شهرين.

وحذرت وزارة الكهرباء المواطنين من عدم دفع أو تراكم الفاتورة على المُستخدم لمدة شهرين بشكل متتالي دون أن يتمّ سدادهما، لأن في تلك الحالة سيتمّ رفع العداد وتركيب عداد "مُسبق الشحن بكارت".

ويُمكن للشخص الذي يسافر إلى الخارج أو يترك المنزل ولن يستخدم العداد تقديم طلب لرفع العداد لحين عودته واستخدامه مرة أخرى.