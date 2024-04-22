لميس الحديدي لأصحاب المخابز: الالتزام بالأوزان والأسعار أو مواجهة العقوبات



كتبت- داليا الظنيني:

طالبت الإعلامية لميس الحديدي أصحاب المخابز الالتزام بالقرار الوزاري المتعلق بمبادرة خفض أسعار الخبز السياحي، مؤكدة على أهمية التزامهم بالأوزان والأسعار المحددة.

وأوضحت "الحديدي"، في برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة قناة ON، مساء الإثنين، أن الهدف من هذه المبادرة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ودعت إلى ضرورة تعزيز الثقة بين المستهلكين وأصحاب المخابز، مؤكدة على أن الجميع يتفهم أن انخفاض أسعار الدقيق يجب أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخبز.

وشددت "الحديدي"، على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام أصحاب المخابز بالقرار الوزاري، مطالبة بضرورة مراقبة أوزان الرغيف بشكل دوري والتأكد من مطابقتها للمحدد.

واختمت الحديدي رسالتها بقولها: "نتمنى أن تكون هذه المبادرة بداية حقيقية لخلق بيئة من التعاون بين المواطنين وأصحاب المخابز والحكومة، تهدف إلى تحقيق الصالح العام للجميع."