أقل من المستورد بـ50%.. شعبة الأدوية: طرح ألبان أطفال محلية الصنع خلال شهر

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تسير على خطى قوية في قطاع إنتاج وتصنيع الدواء والمكملات الغذائية، لافتا إلى أنهم يسيرون في مجال تصنيع اللبن ولدينا القدرة على السير في المجال والمنافسة والتصدير للخارج.

وأوضح عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر "mbc مصر"، مساء الإثنين: لدينا مصنع وطن عمل توسعات وهو مصنع واحد من 6 مصانع على مستوى العالم في الحجم وامكانيات الصناعة.

ونوه رئيس الشعبة، إلى بدء إنتاج المصنع ومنتجاته تخضع حاليًا للفحص وفقًا لمعايير الجودة والرقابة قبل طرحه في السوق، مشيرًا إلى أن سعره سيكون نصف سعر المنتجات المستوردة.

واستطرد: "خلال أقل من شهر سوف يطرح لبن الأطفال من الإنتاج المصري في الأسواق بمجرد انتهاء تحليله، أكيد ده هيحل أزمات كثيرة وسعره هيكون غير اللبن المدعوم من الدولة وهيبقى سعر تجاري ولكن أقل من المستورد من 40 الى 50%".