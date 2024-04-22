لأول مرة منذ 4 سنوات.. أحمد موسى: هناك حالة رضا من المواطنين عن الأسعار -(فيديو)

كتب- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لأول مرة منذ 4 سنوات رصدت كاميرا برنامج "على مسئوليتي" ردود فعل إيجابية من المواطنين حول أسعار السلع والمنتجات واللحوم والأسماك في الأسواق.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع التقارير التي تم تصويرها من الأسواق لمتابعة أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية، كانت 99% منها سلبية وهناك عدم رضا من المواطنين بسبب ارتفاعها.

وأضاف موسى، مساء اليوم الاثنين، أن برنامج «على مسئوليتي»، هدفه الأول مصلحة المواطن، ودائما يسعى إلى حل أي مشاكل أو صعوبات تواجه المواطنين، ما يهمني هو المواطن، دورنا ورسالتنا المواطن، هذا البرنامج الوحيد الذي ينقل صوت المواطنين خاصة في موضوع الأسعار.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن هناك رسائل إيجابية من المواطنين حول تراجع الأسعار في كافة السلع، معقبًا: «في تراجع ملموس وملحوظ في الأسعار بصورة مستمرة، كمان أسعار الخبز السياحي تشهد تراجعا، وهذا ما عبر عنه المواطنين في التقرير».

ورصدت كاميرا برنامج على مسئوليتي آراء المواطنين والتجار حول أسعار السلع والمنتجات واللحوم، والذين أكدوا على تراجع الأسعار خلال الأيام الحالية مقارنة بالفترة الماضية.

وقال تجار الدواجن إن أسعار الفراخ تراجعت نحو 25 جنيها، وسعر الدواجن حاليا في المزارع 75 جنيها للكيلو، وسعر الفراخ للمستهلكين 85 جنيها، مشيرين إلى أن هناك تراجع في أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة.

بينما عقب بعض المواطنين عن أسعار السلع الغذائية والفواكه والخبر والخضروات، والذين أكدوا أن هناك تراجع ملموس في الأسعار في السوق.

وأشار بعض الجزارين إلى أن هناك تراجع في أسعار اللحوم، حيث وصل كيلو اللحمة إلى 280 جنيها مقارنة بـ350 جنيها قبل العيد، كما أن كيلو اللحمة البلدي للعجول الصغيرة وصل إلى 220 جنيها.

وكشف عددا من المقيمين في مصر عن آرائهم حول أسعار السلع والمواد داخل الأسواق، حيث أكدت إحدى المقيمات في مصر و التي تحمل الجنسية الأمريكية، أن الأسعار في مصر تشهد تراجعا مقارنة بالعامين الماضيين، مؤكدة أن الأسعار في مصر بصورة عامة أرخص من أمريكا».