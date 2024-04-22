التنمية مستمرة بدعم الدولة.. أحد مشايخ قبيلة بني واصل: ذكرى تحرير سيناء تذكرنا برفع العلم على طابا

كتب- محمد سامي و محمد أبو بكر:

قال سليمان موسى سليمان، أحد مشايخ قبيلة بني واصل، إن ذكرى تحرير سيناء عطرة، وتمثل عودة الوطن إلى أهله ورفع العلم على طابا.

وأضاف "سليمان"، في تصريحات لمصراوي، أن الأمن مستقر في سيناء وتم القضاء على الإرهاب الغاشم في شمال سيناء، والقوات المسلحة وأهالي جنوب سيناء وربوع مصر كانت متضامنة مع أهالي سيناء.

وأشار أحد مشايخ قبيلة بني واصل، أحد مشايخ قبيلة بني واصل، إلى أنه يتم الاحتفال بعيد تحرير سيناء مع القوات المسلحة المتواجدة في سيناء بمشاركة مختلف القبائل، وذلك بخلاف الاحتفالات التقليدية.

وتابع: "الاحتفال بعيد تحرير سيناء دائم منذ 42 عامًا وكل عام يكون فيه تنمية في سيناء، سواء من خلال إنشاء طرق أو أو جامعات، وغيرها".

وأكد "سليمان"، على دعم الدولة لأهالي سيناء واستمرارها في ذلك، سواء من خلال إنشاء الوحدات البدوية، أو حفر الآبار داخل كل وادي، أو إنشاء مدرسة في كل وادي من التربية والتعليم أو الأزهر، والوحدات الصحية المتوفرة، وملاعب وأنشطة، والطرق اختلفت حيث أصبحت إزداوجية.

يذكر أن الشعب المصرى يحتفل كل عام في 25 أبريل بعيد تحرير سيناء، ذلك اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد صراع طويل بينها وبين إسرائيل.

وشهد استرداد الأرض معارك شرسة خلال حرب 1973، كانت نتائجها بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وانتصارا كاسحا للسياسة العسكرية المصرية.