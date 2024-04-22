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بالفيديو.. أمين الفتوى: النبي لم يأمرنا بقتل الحيوانات الضارة ومنها الكلاب

10:11 م الإثنين 22 أبريل 2024

الدكتور محمد وسام

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كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: (لولا أن الكلاب أمة من الأمة اخشى فنائها لأمرت بقتلها)، لافتا إلى أن حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبين معرفة سيدنا النبي بأهمية التوازن البيئي.

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "سيدنا النبي نهى عن قتل الكلاب، وإذن علينا التعامل مع الحيوان الضار، بقدر ضرره ولاريجوظ القتل او التسميم".


وأضاف: "فى حكمة جعلها الله سبحانه وتعالى فى الفصائل النادرة فى الحيوانات وبالتالى لا يجوز اقتنائها بكثرة، وكمان سيدنا النبي غضب غضبا شديدا لقتل امراة قطة".

قتل الحيوانات الضارة محمد وسام قتل الكلاب
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