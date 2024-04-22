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أمين الفتوى: من يترك سيارته بدون صيانة آثم شرعًا -(فيديو)

10:10 م الإثنين 22 أبريل 2024

الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى

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كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الإنسان الذى يترك سيارته دون صيانة مما يترتب عليه خروج عوادم تضر بالبيئة، يعتبر آثم شرعا، موضحا أن عودام السيارات تضر بالناس وتؤذيهم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "كل واحد منا عليه أن يكف الآذى، وإعطاء الطريق حقه، والا يجلس ولا يخرج بها حتى لا يؤذي غيره".

وأضاف: "عوادم السيارات تؤذي جهاز التنفس عند الناس، وبالتالي هذا يعتبر إيذاء للناس ومن يفعله متعمدًا يعتبر آثم شرعا".

أمين الفتوى محمد وسام عوادم السيارت
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