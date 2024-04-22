تعرف على دعم العلاج على نفقة الدولة في موازنة العام المالي 2024-2025



كتب- محمد فتحي:

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، غدا الثلاثاء، إلقاء البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، من قبل وزير المالية.

وجاء في الموازنة العامة الجديدة، مخصصات العلاج على نفقة الدولة كالآتي: تبلغ تقديرات نفقات العلاج على نفقة الدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ١٠.٠٩١ مليون جنيه، مقابل ٨.٠٩١ مليون جنيه بموازنة العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بنسبة زيادة قدرها ٢٤٫٧%.

يذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها.

وتتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 وعددها 59 هيئة.