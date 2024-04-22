كم يبلغ دعم التأمين الصحي للفلاحين وأصحاب المعاشات في موازنة العام المالي الجديد؟



كتب- محمد فتحي:

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، غدا الثلاثاء، إلقاء البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، من قبل وزير المالية.

وجاء في الموازنة العامة الجديدة، مخصصات دعم التأمين الصحي على النحو التالي: تبلغ تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ٣،٣٣٨ مليار جنيه وتنقسم هذه المخصصات إلى الآتي:

دعم التأمين الصحي على الطلاب:

وتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على الطلاب في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ٣٩٨ مليون جنيه، إذ يمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية لعدد يبلغ نحو ٢٦٫٥ مليون طالب بواقع ١٥ جنيه سنويا لكل طالب.

- دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة:

وتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ٥٤ مليون جنيه، إذ يمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو ٢٧١٫٥ ألف امرأة معيلة بواقع مبلغ ٢٠٠ جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة.

- دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي:

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ١٨٧ مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو ١٢٫٥ مليون طفل وبواقع ١٥ جنيه سنويا لكل طفل.

- دعم التأمين الصحى لغير القادرين "التأمين الصحى الشامل":

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ٢،٣٩٩ مليون جنيه ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين وقد تم صدور القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التأمين الصحى الشامل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5% وتغطي مظلته الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية في النطاق الجغرافي بالمحافظات التي يتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

- دعم التأمين الصحي لغير القادرين "من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي":

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ٢٠٠ مليون جنيه وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة٢٠٣٠ والمتوافقة مع ما جاء بالمادة (١٨) من دستور ٢٠١٤ والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وهو نظام إلزامي يقوم ويغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، كما يقوم على التكافل الاجتماعي وهذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

- دعم التأمين الصحي على الفلاحين:

تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحي على الفلاحين في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ نحو ١٠٠ مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو ٥٠٠ ألف فرد بواقع مبلغ 200 جنيه سنويا.

يذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها.

وتتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 وعددها 59 هيئة.