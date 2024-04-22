لمواجهة جشع التجار.. أحمد موسى: أهالي بورسعيد يقاطعون الأسماك لمدة أسبوع

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أهالي بورسعيد قرروا مقاطعة السمك؛ بسبب غلاء الأسعار، وذلك لمدة أسبوع منذ أمس، ما أدى لخفض الأسعار بنسبة كبيرة، من 180 و120 لقرابة الـ100 جنيه.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن عدم شراء الأسماك سيضر بالتجار، معلقًا: "هناك تجار تشتري السمك بـ70 جنيها وتبيعه بـ200، وسوق السمك خالي من حركة الشراء تماما".

وأوضح أن أهالي بورسعيد قرروا تلقين التاجر الجشع درسًا قاسيًا، مطالبا بالتضامن مع بورسعيد في حملتها على جشع التجار.

وأشار إلى أن بعض أنواع السمك لا تصلح للتخزين أو تحويلها (فسيخ)، وما يقوم به الأهالي يعد وعيًا حقيقيًا وجدعنة من المواطنين لمواجهة الاحتكار، والتراجع في البيع وصل في بعض الأنواع لـ80% من سعرها.

وتابع: "لازم المقاطعة تكون في كل المنتجات بمختلف المحافظات، وغير معقول تحميل سعر النقل والتخزين على المواطن بهذا الشكل"، مشددًا على ضرورة تلقين التجار درسًا قاسيًا لوقف السيطرة والاحتكار بالأسواق، متوقعًا انضمام محافظات مثل دمياط والإسماعيلية والإسكندرية للحملة قريبًا.

اقرأ أيضا :

القاهرة تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة وتكشف موعد التحسن



