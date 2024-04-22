تعرف على دعم الأدوية وألبان الأطفال في موازنة العام المالي 2024-2025



كتب- محمد فتحي:

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، غدا الثلاثاء، إلقاء البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، من قبل وزير المالية.

وجاء في الموازنة العامة الجديدة، دعم الأدوية وألبان الأطفال، إذ يمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية.

وبحسب البيان المالي، فإن صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة والسكان، إذ تبلغ تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال بمشروع موازنة السنة المالية 2024-2025، نحو 5،000 مليون جنيه بزيادة قدرها 2،000 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة السنة المالية 2023-2024، البالغ 3،000 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها نحو 66.7%.

يذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها.

وتتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 وعددها 59 هيئة.