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زيادة 7 ملايين جنيه.. ننشر موازنة دعم السلع التموينية الجديدة للعام المالي 2024/2025

05:41 م الإثنين 22 أبريل 2024

مجلس النواب

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كتب- محمد فتحي:
تشهد جلسات البرلمان غدا الثلاثاء، الاستماع للبيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، الذي سيلقيه وزير المالية.

وجاء في دعم السلع التموينية للعام المالي الجديد 2024-2025، يقدر دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بنحو 134،150 مليون جنيه، مقابل نحو 127،700 مليون جنيه بموازنة السنة المالية 2023-2024.

يذكر أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها.

وتتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 وعددها 59 هيئة.

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دعم السلع التموينية مجلس النواب السلع التموينية
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