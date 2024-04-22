وسائل إعلام محلية وعربية.. القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية

كتب- محمد سامي:

نظَّمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًّا، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية؛ للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، لقفز الحواجز والتقاط الأوتاد؛ والتي تنظمها القوات المسلحة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٧ من شهر أبريل الجاري، بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية وبمشاركة 11 دولة عربية؛ هي (مصر- ليبيا- قطر- الجزائر- الكويت- تونس- سوريا- العراق- السعودية- الأردن- الإمارات)، وبحضور عدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين والشخصيات العامة والإعلاميين .

وألقى اللواء أ.ح إيهاب لطفي نادي، مدير المدرعات للقوات المسلحة، كلمةً أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم بما يضمن تحقيق النجاح التنظيمي للبطولة .

وألقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كلمة أعرب خلالها عن تقديره جهود القوات المسلحة في تنظيم فعاليات البطولة، مشيرًا إلى ما تمتلكه الدولة المصرية من بنية تحتية حديثة ومنشآت رياضية متطورة قادرة على استضافة كبرى المسابقات الرياضية بمستوياتها المختلفة .

وألقى الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، كلمة رحب خلالها بالفرق المشاركة،

متمنياً أن تكون البطولة فرصةً لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضي بين كل الفرسان المشاركين في البطولة .

وألقى العميد الركن دكتور يوسف دسمال الكواري، رئيس الاتحاد العربي للرياضات العسكرية، كلمة أشاد خلالها بحسن ضيافة الدولة المصرية وتوفير كل الإمكانات التي تعزز من نجاح البطولة على غرار كبرى البطولات العالمية في مجال رياضة الفروسية.

وألقى ممثل الشركة المصرية للاتصالات، الراعي الرسمي للبطولة، كلمة أعرب خلالها عن تقديره للتعاون المثمر بين كل الجهات المعنية، لتنظيم البطولة في نسختها الأولى وظهورها بالمظهر المشرف .

وألقى المدير الفني لفريق الفروسية المصري كلمة أشار خلالها إلى حرص الفريق المصري على الإعداد والتجهيز الجيد للبطولة وتحقيق نتائج متميزة لإسعاد الجماهير المصرية.

وتم عرض فيلم تضمن التفاصيل الخاصة بالإعداد والتجهيز لفعاليات البطولة، وفقاً للمعايير الدولية والإجراءات التنظيمية لمثل تلك المسابقات، والجهود والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة للمساهمة في ظهور البطولة بالشكل الذي يعبر عن مكانة الدولة المصرية وقدرتها على استضافة كبرى البطولات الرياضية على كل المستويات .

وحرص العديد من الجهات والشركات الوطنية على تأكيد مشاركتها كجهات راعية للبطولة، وتأتي البطولة في إطار جهود القوات المسلحة المصرية لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مختلف الرياضات؛ بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية، كذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية لما أصبحت تتمتع به الدولة المصرية من كل المقومات الإنشائية المتطورة والاهتمام البيطري بالخيول المصرية، طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية بتلك الرياضة.

وتقام فعاليات البطولة، في ضوء اهتمام الدولة بتنمية مجالات رياضة الفروسية، بالتزامن مع تنظيم مصر منتدى الفروسية، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين؛ لمناقشة قضايا تطوير رياضة الفروسية وتبادل الخبرات في هذا المجال، فضلاً عن تزامن البطولة مع إقامة نهائي دوري الناشئين، وبطولة الجمهورية للفروسية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية.

جدير بالذكر أن تاریخ ونشأة الخیالة العسكریة "نادي الفروسیة للقوات المسلحة" يرجع إلى الحقبة التاريخية التي تولى خلالها محمد علي باشا، حكم مصر، عام 1805 وإدراكه أھمیة تحدیث الجیش وتجھیزه بأحدث التقنیات والمعدات الحربیة، ومن بین أھم ھذه العتاد كانت الخیول، والتي شكلت جزءاً أساسیاً من قوة الجیش المصري.

وفي عام 1922 تأسست وحدات الخیالة في منطقة كوبري القبة بالقاھرة، والتي كان قوامھا ٣ (أورطة) ومدرسة خیالة، وفي عام 1967 تم نقل وحدات الخیالة إلى منطقة ألماظة، وفي 4 ديسمبر 1968 أصدرت القیادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإلغاء وحدات الخیالة وإنشاء نادي الفروسية للقوات المسلحة في نفس المنطقة بألماظة، وتم إعادة تنظيم نادي الفروسية للقوات المسلحة ليكون تابعًا لإدارة المدرعات؛ استجابة للتعليمات التنظيمية الصادرة بتاریخ 7 یونیو 1967 بشأن إعادة تنظیم إدارة المدرعات ووحداتھا التابعة.

ويعتبر فرسان القوات المسلحة بمثابة النواة الأولى التي تم على أساسھا إنشاء الاتحاد المصري للفروسية عام 1942م؛ حیث كانت رياضة الفروسية في ذلك الوقت مقتصرة فقط على الضباط فرسان القوات المسلحة، وقد تم إنشاء أول مجلس إدارة منتخب للاتحاد المصري للفروسیة بعد قیام الثورة مباشرة في 17/10/1952 وكان معظم أعضائه من ضباط وفرسان القوات المسلحة .

وشارك نادي الفروسية للقوات المسلحة على مدار تاريخه في العديد من البطولات؛ حصل خلالها على المراكز الأولى بمختلف المسابقات المحلية والإقليمية والدولية .

وأشار الشيخ محمد بن عيسى الفيروز، رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استضافة الأحداث الرياضية المهمة في المنطقة، وتوقع أن تخرج البطولة على مستوى راق؛ نظرًا لما تتمتع به مدينة مصر للألعاب الأوليمبية من إمكانات عظيمة.