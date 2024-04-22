تخفيف الأحمال وبدء الامتحانات.. هل صدرت تعليمات باستثناء المدارس من قطع الكهرباء؟

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات خاصة باستثناء المدارس من خطة تخفيف الأحمال، مع انطلاق امتحانات الفصل الثاني بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الاستثناء من صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء فقط، والكهرباء دورها يقتصر على تنفيذ التعليمات.

ونوه المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، بأن معظم شركات التوزيع تقوم بفصل أو تخفيف الأحمال عن المدارس بعد الساعة الثانية؛ والذي يتزامن مع انتهاء فاعليات اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أنه يصعب تطبيق الاستثناء على المدارس؛ لصعوبة ذلك وعدم وجود تحكمات آلية في معظم الشركات.

وأكد المصدر أن هناك مدارس خاصة لديها مولدات كهرباء تقوم بتشغيلها عند تخفيف الأحمال؛ إلا أن معظم المدارس الحكومية يتم قطع التيار الكهربائي عنها بعد الساعة الثانية ظهرًا، ولا يتم التخفيف أو قطع التيار الكهربائي في الصباح.