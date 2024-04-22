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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء

10:54 ص الإثنين 22 أبريل 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار .

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القوات المسلحة عيد تحرير سيناء محمد أحمد زكي
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