بياخدوا مرتب شهرين في السنة.. طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن أزمة عدم تعيين معلمي الحصة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة.

وأشارت متى، في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن معلمي الحصة يعانون ظلمًا شديدًا؛ خصوصًا أن هناك عددًا منهم يعملون منذ ٤ سنوات كمتطوعين ودون أجر؛ بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس، مؤكدة أنه للأسف يتم تعيين مدرسين لم يخدموا البلد وليسوا على رأس العمل ولم يعانوا في عملهم منذ ٤ سنوات؛ مثل معلمي الحصة.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحل أزمة معلمي الحصة، خصوصًا أنهم لديهم أسر يقومون بالإنفاق عليها، في ظل حصولهم على أجر موسمي خلال أشهر الدراسة فقط؛ وهي شهر في الترم الأول وشهر في الترم الثاني.

وأوضحت "متى" أنه ليس من المعقول أن يحصل معلمو الحصة على راتب لمدة شهرَين فقط خلال العام الدراسي كله، مطالبة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة النظر إلى معلمي الحصة بعين الرحمة والرأفة وتعيينهم أسوة بالمعلمين السابقين؛ خصوصًا أن هناك عددًا من معلمي الحصة حاصلون على ماجستير ودكتوراه وليست لديهم الفرصة؛ لكي يتقدموا في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم وغيرها من المسابقات.