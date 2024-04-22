بسبب التوقيت الصيفي.. تأخير مواعيد قطارات السكة الحديد الجمعة المقبلة لمدة ساعة



كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل التوقيت الصيفي بداية من يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل 2024.

وأوضحت الهيئة، أنه اعتبارا من هذا التوقيت يكون قيام القطارات وفقا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول به حاليا والتعليمات اللاحقة والقطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية خطوط الطوالي في هذه الليلة فقط.

وبحسب تعليمات الهيئة، فإن القطارات التي تبدأ مسيرها من محطة قيامها الساعة ۲۳:۰۰ وحتى الساعة ٢٣:٥٩ تقوم متأخرة ساعة، وهي كما يلي:

- قطار ٢٠٠٨ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٢٣:٠٠ يقوم الساعة ٠٠:٠٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ١٠٠٨ من محطة القاهرة (موعده الساعة ۲۳:۱٥ يقوم الساعة ٠٠:١٥ حسب التوقيت الصيفي).

- على محطة القاهرة قيام قطار ۱۰۱۰ (موعده الساعة ٠٠:٠٥ يقوم الساعة ٠١:٠٥ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ١٩٠٢ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٠٠:٢٠ يقوم الساعة ٠١:٢٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ٣٠٠٦ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٠٠:٥٠ يقوم الساعة ٠١:٥٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ٨٩٠ من محطة القاهرة (موعده الساعة ٢٣:٣٠ يقوم الساعة ٠٠:٣٠ حسب التوقيت الصيفي).

- قطار ٨٣٣ من محطة أسوان (موعده الساعة ٠٠:١٠ يقوم الساعة ١:١٠ حسب التوقيت الصيفي).