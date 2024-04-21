هل وصل لمرحلة الوباء.. المصل واللقاح تكشف تفاصيل تطعيم الهربس



كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، تفاصيل تطعيم الهربس "الحزام الناري"، موضحا أن مرض فيروسي يكون عبارة عن طفح جلدي ويكثر في فصل الربيع ويعرف بالجدري المائي عند الأطفال.

وأشار المحمدي، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذا المرض يصيب الشخص مرة واحدة في صورة الجدري المائي، ثم يتكون لديه مناعة بقية حياته، ولكن قد يحدث إعادة نشاط هذا الفيروس في الكبر عند ضعف المناعة وحينها يحدث مرض ليس له علاقة بالجدري المائي ويطلق عليه الحزام الناري.

ولفت إلى أنه عند الاختلاط بشخص مصاب بالحزام الناري تحدث إصابة إما بالجدري المائي إذا لم تكن أصيبت به في الطفولة، منوها بأنه ينصح من تخطوا 50 عاما أن يحصلوا على لقاح الهربس أو الحزام الناري، أو من لديهم 18 عام فيما فوق ويعانون من أمراض مناعية.

وأكد أن الوضع ليس مقلقا وليس هناك وباء، وقيمة التطعيم تصل إلى 4300 جنيه، وهو تسعير جبري ليس للمصل واللقاح دخل في تسعيره.