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BBC

العزاء ملك صاحبه.. شعبة المصورين ترد على أزمة تغطية جنازات المشاهير

11:25 م الأحد 21 أبريل 2024

مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين

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كتب- حسن مرسي:

كشف مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، آخر تطورات أزمة المصورين الصحفيين في الجنازات، مشيرا إلى أن هناك كيانات وهمية لا نعرف من وراءها.

وأضاف رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن العزاء ملك صاحبه ومن حقه إدخال الصحفيين وعدم إدخال أي شخص مهما كانت صفته للعزاء، متابعا أن الجنازة لشخصية عامة وليس من حق أحد أن يمنع دخول الصحفيين.

وتابع مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، أن أغلب المصورين الموجودين في أي عزاء لشخصية مشهورة ليسوا بمصورين صحفيين عاديين، ومواطنين فقط، مستدركا أن هناك اجتماعا الأربعاء المقبل مع نقيب المهن التمثيلية لبحث هذا الأمر.

مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين نقابة الصحفيين أزمة المصورين الصحفيين في الجنازات نقيب المهن التمثيلية
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