الدكتورة مايا مرسي تشارك في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة هذا العام والتى تقام في الفترة من 20- 25 أبريل الجاري بمحافظة أسوان.

وقد ألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة جاء نصها كالآتي: اسمحوا لي أن أعبر عن بالغ سعادتي بإنطلاق فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة هذا المهرجان الذي يجمع الفنانات والفنانين والمبدعات والمبدعين من جميع دول العالم لتسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها

وأفتخر بتجربة المهرجان الثرية والهامة التي تفرز كل عام العشرات من صانعات وصناع الأفلام من أبناء وبنات جنوب مصر الموهوبين والموهوبات من خلال ورش سينما أسوان وفى التواصل مع المجتمع المدنى عبر منتدى نوت وسوف يظل ما يحدثه المهرجان من حراك إجتماعي في أسوان مصدر فخر للمهرجان ولمصر.

وأضافت: أؤكد سعادتى لحرص المهرجان هذا العام على الإهتمام بالقضية الفلسطينية من خلال عديد من الأنشطة مثل ندوة بعنوان "أفلام فلسطينية من المسافة صفر. وعرض عدد من الأفلام عن القضية ضمن برنامج "أنا فلسطينية" وهي أفلام قصيرة من ضمنها 5 أفلام بتوقيع مخرجات فلسطينيات.

بالفن ترتقي الأمم، فالفن هو القوة الناعمة الصادقة التى تسمو بالشعوب.

وتابعت: فى هذا السياق وبعد مرور أكثر من شهور على العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة اسمحوا لى أن أكرر النداء المُلح للأمم المتحدة وآليات القانون الدولي

أوقفوا العدوان..الآن ، الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية

- طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط .. الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية.

- لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن. ..الآن وليس غدًا من أجل الإنسانية.

- وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. واضمنوا سلامة المدنيين.. أيضاً الآن وليس غدًا

- لا تسحموا بازدواجية المعايير الدولية في حقوق الإنسان الآن وليس غدا

وأتمنى أن يأتي اليوم على منطقتنا العربية دون نزاعات أو حروب أو إحتلال

وأن تنعم دائمًا بالأمن والإستقرار والرخاء..

وأتمنى أن تنعم فلسطين الغالية بحق تقرير المصير

وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس

وان ينعم أهل فلسطين بالحرية والأمن والسلام..

رسالتنا كانت ومازالت رسالة حق.. وسلام ..

وأكرر وأؤكد على أن أراضينا لا نتركها أو نُدفن فيها.

شكراً لكم..

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يعقد دورته الثامنة في الفترة من 20 إلى 25 أبريل وتم إختيار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة حيث تم إهداء خاص تكريم السينما التونسية في حفل الإفتتاح يعقبه عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، فضلا عن عرض فيلم "كواليس" للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة

ويكرم المهرجان هذا العام النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، ويعقد دورته الثامنة برعاية وزارتي الثقافة والسياحة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان وشركة مصر للطيران وبشراكة وزارة التضامن الإجتماعي والإتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.