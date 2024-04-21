البترول: قرار تعليق تصدير الغاز المسال خلال فصل الصيف ليس جديدًا

كتب- حسن مرسي:

أوضح المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، أن قرار تعليق تصدير الغاز المسال خلال فصل الصيف ليس جديدًا، بل هو إجراء مُخطط له مسبقاً ويتم اتخاذه سنويًا، وذلك لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي المتزايدة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة ON، إلى أن مصر تعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك الغاز والمازوت والطاقة المتجددة.

وأوضح متحدث البترول، أنه في بعض الفترات، تُضطر مصر لاستيراد المازوت لتوليد الطاقة، بينما تُصدّر الفائض من الغاز بسبب ارتفاع أسعاره العالمية.

وبين عبد العزيز أن انخفاض أسعار الغاز حالياً مقارنة بالمازوت، يجعل من استيراده بديلاً أكثر جدوى لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وشدّد المتحدث على أهمية تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مُؤكّداً على اتخاذ الدولة خطوات هامة في هذا الصدد، بما في ذلك إقامة محطات نووية.