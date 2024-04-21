«الزراعة» تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق المصرية

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور سليمان عمران، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ بمعهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حقيقة وجود بطيخ مسرطن في السوق المصرية.

وقال عمران، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد: إن البطيخ المتواجد في السوق المصرية آمن تمامًا ولا يحتوي على أي مواد مسرطنة.

وأوضح أن «البياض» الذي يكون داخل البطيخ، لا يشير لوجود مواد مسرطنة، ولكنه هذه «البياض» يكون بسبب حصاد البطيخ مبكرًا، متابعًا: «ساعات بيكون في طبقة زي قشرة نايلون بيضة، دي نأكلها

وأكد أن البطيخ المصري على جودة عالية، لافتًا إلى وجود ثقافة عالية من قبل مزارعي البطيخ حاليًا.