إعلان

BBC

«الزراعة» تكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق المصرية

10:43 م الأحد 21 أبريل 2024

الدكتور سليمان عمران

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور سليمان عمران، رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ بمعهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حقيقة وجود بطيخ مسرطن في السوق المصرية.

وقال عمران، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد: إن البطيخ المتواجد في السوق المصرية آمن تمامًا ولا يحتوي على أي مواد مسرطنة.

وأوضح أن «البياض» الذي يكون داخل البطيخ، لا يشير لوجود مواد مسرطنة، ولكنه هذه «البياض» يكون بسبب حصاد البطيخ مبكرًا، متابعًا: «ساعات بيكون في طبقة زي قشرة نايلون بيضة، دي نأكلها

وأكد أن البطيخ المصري على جودة عالية، لافتًا إلى وجود ثقافة عالية من قبل مزارعي البطيخ حاليًا.

الدكتور سليمان عمران البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي البطيخ معهد البحوث الزراعية وزارة الزراعة البطيخ المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مرصد الأزهر: مكافآت مادية للتحريض على ذبح "القرابين" بالأقصى

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* المالية ترفض بيع أذون الخزانة للمرة الثانية
* موجة حارة لمدة 72 ساعة.. الأرصاد تعلن الموعد والتفاصيل
* انخفاض أسعار 11 سيارة جديدة في أقل من 24 ساعة.. تعرف عليها