السياحة: إيقاف إصدار تذاكر طيران لهذه الرحلات - مستند



كتب- محمد أبو بكر:

قال أسامة عمارة، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية: لقد تقرر إيقاف العمل بنظام "SOTO".

وأضاف "عمارة"، بحسب منشور للاتحاد، حصل مصراوي على نسخة منه، أنه تقرر إيقاف إصدار أية تذاكر طيران لرحلات تبدأ وتنتهي خارج جمهورية مصر العربية ولا يتضمن خط سير الرحلة أية نقاط في جمهورية مصر العربية.

وتابع المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه تم استثناء تذاكر السفر المصدرة للجهات الحكومية داخل الموازنة العامة من ذلك القرار.