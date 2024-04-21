وظائف شاغرة بوزارة الكهرباء.. إليك التفاصيل والشروط المطلوبة للتقديم
كتب- محمد صلاح:
أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الشركة في حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق التابعة، وفقًا للإعلان رقم 2 لسنة 2024.
وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، نوعية الوظائف المطلوبة كالتالي:
أولا: الوظائف القيادية
- مدير عام الإدارة العامة للملكية العقارية والتسجيل.
شروط شغل الوظيفة
- حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 17 عامًا للتعيين.
- القيد أمام محاكم النقض وانقضاء 17 عامًا على الشغل في المحاماة
- قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة
- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة
- توافر القدرة على القيادة والتوجيه
ثانيا: الوظائف الإشرافية ربط 1140
- مدير إدارة حصر الأصول العقارية
- مدير إدارة حماية وتسجيل أملاك الشركة
- 6 وظائف مدير إدارة الملكية العقارية بمناطق الشركة موزعة كما يلي:
- وظيفة رقم 3 منطقة كهرباء القاهرة
- وظيفة رقم 4 منطقة كهرباء القناة بالإسماعيلية
- وظيفة رقم 5 منطقة كهرباء الدلتا بطلخا
- وظيفة رقم 6 منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بالإسكندرية
- وظيفة رقم 7 منطقة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا
- وظيفة رقم 8 منطقة كهرباء مصر العليا بأسوان
شروط شغل الوظيفة:
-حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال العمل 13 سنة للتعيين.
- القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء 13 سنة على الشغل بالمحاماة.
- قضاء مدة في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة لا تقل عن 5 سنوات للترقية.
-اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.
فيديو قد يعجبك: