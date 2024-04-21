وزير العمل: مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية

كتب- محمد أبو بكر:

شارك حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في فعاليات الدورة غير العادية رقم 17 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمناقشة ومتابعة الإجراءات التنفيذية لانعقاد الدورة رقم 50 لمؤتمر العمل العربي المُقرر انعقاده السبت المقبل في العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العمل، اليوم الأحد، أدار اللقاء فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وأعضاء مجلس الإدارة من وزراء وممثلي أصحاب أعمال وعمال عرب.

وأكد "المطيري"، مشاركة 347 مُشاركًا يُمثلون أطراف العمل الثلاثة العرب، وحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المُتحدة "جيلبرت ف. هونجبو"، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد حسن شحاتة، أن مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدي إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.

وأوضحت "العمل"، أن أطراف العمل العرب سيناقشون بنودًا تخص قضايا تؤثر مُباشرة على أسواق العمل العربية، ومنها بند تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، بعنوان "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية" وكيفية استعداد القوى العاملة للمستقبل مع التركيز على التدريب المهني والتعليم وربطهما باحتياجات "السوق" العربي والدولي ولتعزيز المهارات اللازمة للتَكيُف مع المتغيرات التُكنولوجية الحالية وطرق التوازن والتكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري والأثر الذي يمكن أن يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة العمل.