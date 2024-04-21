خلال ساعات.. قرار بشأن مهلة تظلمات تكليف الأطباء مارس 2024

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق باب التظلمات لحركة تكليف الأطباء دفعة "مارس 2024"، اليوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024.

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة للتكليف، فتح باب تظلمات حركة الأطباء البشريين دفعة ديسمبر 2022 "تكليف مارس 2024"، منذ الخميس 4 أبريل، ولمدة أسبوعين في البنود الخاصة بالتظلمات.

وتشمل تلك البنود:

• الذين يرغبون في التكليف على الجهات الشاغرة بدون تقديم أوراق.

• تعديل التكليف عن طريق سماح المجموع على الجهات الشاغرة دون تقديم أوراق .

• الحالة الصحية للمكلف (وتثبت بقرار من المجالس الطبية المتخصصة)، حيث يتم التقديم الكترونيا ثم طباعة النموذج من الموقع والتوجه إلى الإدارة العامة لشئون التكليف.

• الطبيبة المتزوجة: يكون التكليف فى تلك الحالة طبقاً لسكن الزوجية المثبت بقسيمة الزواج أو أى من طرق الإثبات المعتمدة في ذلك الشأن ( التقديم الكترونى فقط ولا ينطبق هذا على الطبيبة التي تم توزيعها كمتزوجة بالحركة) .

• مرض أحد الوالدين بأحد الأمراض التى تحتاج الإعالة أو الوفاة بشرط أن يكون المكلف هو العائل للأسرة (التقديم إلكترونيا) + تقدم الأوراق المطلوبة : ( أصل قيد عائلى + تقرير طبى لأحد الوالدين من قومسيون عام المحافظة أو التأمين الصحي) بالإدارة العامة للتكليف .

• تعديل تكليف الطبيبات المكلفات على محافظات سكنهم فى حالة وجود عجز فى محافظة السكن (التقديم الكترونى فقط دون تقديم أى أوراق) .

• لا يسمح بالتعديل داخل نفس المحافظة الا فى بند سماح المجموع فى ضوء الأماكن الشاغرة.

* في حالة تغيير محل السكن يتم تقديم مايثبت ذلك الى الإدارة العامة للتكليف ويتم تطبيق ذلك على المتزوجات .

وللاطلاع على نتيجة حركة تكليف الأطباء دفعة مارس 2024.. اضغط هنا

وفي سياق آخر، قررت الإدارة العامة لشؤون التكليف بوزارة الصحة والسكان، مد مدة استلام العمل للصيادلة المكلفين دفعة 2021، وفبراير دفعة 2022، حتى نهاية شهر مايو المقبل.

ووجهت الإدارة منشورًا إلى رؤساء الجامعات ومديري الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، وكذلك رؤساء الجهات والإدارة التابعة للوزارة بشأن القرار.