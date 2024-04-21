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بعد واقعة تصوير جنازة صلاح السعدني.. وزير الأوقاف: أحزان الناس ليست مجالا للتريند

01:04 ص الأحد 21 أبريل 2024

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن احترام خصوصية الناس في حياتهم الخاصة ولا سيما في أحزانهم أمر إنساني يجب الحفاظ عليه ولا ينبغي أن يكون مجالا للترند بأية حال.


يأتي ذلك بعد المشادة التي وقعت الجمعة الماضية بين الفنان احمد السعدني وبعض المصورين أثناء تشييع جنازة والده من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفي الفنان القدير صلاح السعدني، ظهر الجمعة الماضية، بعد مشوار حافل قدم خلاله العديد من الأعمال التلفزيونيّة والسينمائية والتي تعد علامة في تاريخ الفن المصري.

وشيعت جنازة الفنان صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

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تصوير جنازة بعد واقعة تصوير جنازة صلاح السعدني وزير الأوقاف أحزان الناس تريند ليست مجالا للتريند
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