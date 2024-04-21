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شعبة الأدوية تزف بشرى للمواطنين بشأن أسعار لبن الأطفال

12:55 ص الأحد 21 أبريل 2024

لبن الأطفال

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تحقق تقدماً ملحوظاً في قطاع صناعة الأدوية والمكملات الغذائية. وأشار إلى أنهم يركزون حالياً على إنتاج لبن الأطفال، حيث يتمتعون بالقدرة على التنافس في هذا المجال وتصدير المنتجات إلى الخارج.

وأوضح عوف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أن سوق لبن الأطفال في مصر يبلغ حجمه 50 مليون علبة، منها 25 مليون علبة تُوزعها وزارة الصحة ومراكزها بأسعار مدعومة للمواطنين.

وأشار إلى أن سعر العلبة الواحدة هو 5 جنيهات، وتكلفتها للدولة ارتفعت إلى 150 جنيهًا بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وأكد أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على سعر العلبة بقيمة 5 جنيهات، على الرغم من زيادة التكلفة، موضحًا أن ذلك يرجع لأهمية لبن الأطفال كسلعة أساسية وعدم توفره في السوق السوداء خارج وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن أسعار علب اللبن في السوق تصل إلى أكثر من 250 جنيهاً.

وأضاف عوف أن القيادة السياسية قررت زيادة إنتاج لبن الأطفال بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إقامة مصنع وطني يعد واحداً من 6 مصانع في العالم من حيث الحجم وقدرات الصناعة.

ونوه رئيس الشعبة، إلى بدء إنتاج المصنع ومنتجاته تخضع حاليًا للفحص وفقًا لمعايير الجودة والرقابة قبل طرحه في السوق، مشيرًا إلى أن سعره سيكون نصف سعر المنتجات المستوردة.

علي عوف شعبة الأدوية لبن الأطفال
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