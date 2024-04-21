بقينا زي أمريكا.. انخفاض معدل مواليد مصر إلى النصف في آخر 8 سنوات -تفاصيل آخر إحصاء

كتب- أحمد السعداوي:

ارتفع عدد سكان مصر بالداخل إلى 106 ملايين و250 ألف نسمة، بزيادة 250 ألف نسمة في الثامن من فبراير الماضي؛ أي خلال 72 يومًا؛ حسب ما أعلنته الساعة السكانية بمبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت 20 أبريل 2024.

وقال أكرم الألفي، الكاتب الصحفي، إن معدل الزيادة السكانية في مصر يبلغ 3400 نسمة يوميًّا، وبناءً على هذا التقدير يتوقع أن يشهد عام 2024 زيادة تصل إلى مليون و260 ألف نسمة؛ ما يُمثل زيادةً بنسبة 1.8% من السكان.

وأوضح الألفي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، أن هذا المعدل هو الأقل منذ خمسين عامًا، حيث كان معدل الزيادة يبلغ 2 مليون نسمة سنويًّا، قبل ثماني سنوات، وانخفض هذا المعدل إلى النصف خلال أقل من عقد.

وعدَّدَ الكاتبُ الصحفي إيجابيات هذا الانخفاض، قائلاً: هذا الانخفاض في المعدل الذي يقترب من النصف خلال أقل من عقد؛ يحمل دلالة كبيرة، ويعتبر إيجابيًّا لخطط التنمية؛ حيث سيقلل من الاحتياجات التي لن تكون بنفس القدر السابق.

وأشار الألفي إلى أن المعدلات الإيجابية أيضًا تتمثل في الوصول إلى 2 مولود في الدقيقة الواحدة؛ حيث يبلغ المعدل الحالي 2.6 مولود لكل دقيقة؛ مما يعني أنه يتم إنجاب طفل كل 25 ثانية.

ونوه الكاتب الصحفي بأن معدل نمو السكان في مصر يتوازى مع الولايات المتحدة وبعض دول أمريكا الجنوبية، ويقترب من معدلات تونس، مضيفًا أن الزيادة السكانية كانت من المفترض أن تكون أعلى بكثير، مؤكدًا أن عدد السكان عندما كان 90 مليونًا كان يزيد بمقدار مليون ونصف المليون تقريبًا في السنة، وفي السنة الحالية لو استمرت هذه المعدلات، كنا سنزيد بمقدار 2 مليون ونصف مليون، وهذا يعني نسبيًّا نحو 1.2 من كل عشرة؛ مما يُعتبر انخفاضًا للنصف.

وجاءت محافظة القاهرة، بناء على آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس السبت 20 أبريل 2024، على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان؛ حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة.

وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بـ9.6 مليون نسمة، ثم الشرقية بـ8 ملايين نسمة، ثم الدقهلية بـ7.1 مليون نسمة، ثم البحيرة بـ7 ملايين نسمة، ثم المنيا بـ6.4 مليون نسمة، ثم القليوبية بـ6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج بـ5.8 مليون نسمة، ثم الإسكندرية بـ5.6 مليون نسمة، فالغربية أخيراً بـ5.5 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، والمنوفية 4.8 مليون نسمة، والفيوم 4.1 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، وقنا 3.7 مليون نسمة، وبني سويف 3.6 مليون نسمة، وأسوان 1.7 مليون نسمة، ودمياط 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، والأقصر 1.4 مليون نسمة، والسويس 799.4 ألف نسمة، وبورسعيد 796 ألف نسمة، ومطروح 562.3 ألف نسمة، وشمال سيناء 450.5 ألف نسمة، والبحر الأحمر 408.1 ألف نسمة، والوادي الجديد 269.5 ألف نسمة، وجنوب سيناء 116.6 ألف نسمة.