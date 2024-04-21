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BBC

بعد تحذيرات الأرصاد.. طبيب بيطري يكشف خطورة الذباب الصحراوي على المواشي

03:30 ص الأحد 21 أبريل 2024

تحصين الماشية

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كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري، عن مخاطر الذباب الصحراوي على المواشي "أبقار وجاموس وماعز وخيول" وطرق الوقاية منه.

وقال "غالب"، لمصراوي، إن الذباب الصحراوي له تداعيات خطيرة على المواشي بكافة أنواعها حيث يتسبب في نقل أمراض الحمية القلاعية والجلد العقدي و حمى الوادي المتصدع التي تتسبب في نقص وزن الماشية ونقص كميات الألبان.

وأوضح الطبيب البيطري، أن هناك عدة إجراءات وقائية يمكن اتباعها لحماية المواشي من الذباب الصحراوي وهي رش مبيدات حشرية داخل الحظيرة وحال إدخال أي حيوان جديد عليها يتم عزله لمدة 14 في معزل منفصل وذلك ضمانا لعدم تعرضهم لأي أمراض.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد كانت قد حذرت الذباب الصحراوي الذي يظهر خلال الأجواء الربيعية مصاحبة لرياح الخماسين كونه تهيئ له المناخ المناسب للتحرك مناشدًا المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة وعدم إلقاء القمامة بالشوارع.

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الذباب الصحراوي الماشية الطب البيطري
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