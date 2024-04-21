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هل يجوز توصيل المرافق للعقارات المتصالح عليها؟.. محام يُجيب

07:00 ص الأحد 21 أبريل 2024

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كتب- عمرو صالح:
كشف عمرو فؤاد عوض المحامي، الموقف القانوني من إدخال مرافق المياه والكهرباء والغاز للعقار المتصالح عليه بعد انتهاء كافة إجراءات التصالح.

وقال "عوض"، لمصراوي، إن قانون التصالح في مخالفات البناء أجاز إدخال المرافق للعقار المتصالح عليه حيث نصت المادة (10) من قانون التصالح: "إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع اشتراطها في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية إجراءات للشهر أو التسجيل".

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه في وقت سابق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023

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توصيل المرافق العقارات المتصالح عليها التصالح مخالفات البناء
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