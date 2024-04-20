هل حددت الكهرباء مواعيد تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف؟.. مصدر يوضح



كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن اجتماعات وتنسيقات مستمرة تتم بين رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورؤساء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية لوضع سيناريوهات التعامل خلال فصل الصيف المقبل لتطبيق خطة تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن تحديد مدة الانقطاعات والتخفيف على مدار اليوم.

وأشار المصدر لمصراوي، إلى رفض رؤساء الشركات زيادة مدة أو فترات تخفيف الأحمال لأكثر من ساعتين متواصلين مع إمكانية زيادة الخطة لثلاث ساعات في حال ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية مما ينتج عنه استهلاك كميات أكبر من الغاز الطبيعي ووجود مخاطرة على المحطات والمحولات الموجودة، نتيجة لتأثرها بالحرارة الشديدة وكذلك تجنب حدوث حرائق ناتجة عن الارتفاع الشديد في الجو.

وشدد على أن خطة تخفيف الأحمال الجاري العمل بها مستمرة حتى يتم اتخاذ إجراءات جديدة سيتم الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم استثناء الكنائس والجمعيات التابعة للأقباط من خطة تخفيف الأحمال تزامنًا مع أعياد أحد الزعف وخميس العهد الميلاد وأسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.