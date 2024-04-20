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BBC

وليد صلاح يناقش قضية التنمر والإدمان فى "صقر الجارح"

10:48 م السبت 20 أبريل 2024

وليد صلاح

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كشف الفنان وليد صلاح عن مشاركته في فيلم "صقر الجارح"، مؤكدًا أنه خطوة جديدة من نوعها، وهو عمـل درامـي يتناول قضايا المجتمعات العربية.

وأوضح "صلاح"، في تصريحات تليفزيونية، أنه دوره في العمل عن شاب يعمل في محل ضغير به كافة المستلزمات والاحتياجات الأساسية للمنزل، وخلال دوره يتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه في العمل، ويسلط الدور الضوء على تحديات الشباب ومشاكلهم المختلفة.

ويتناول الفيلم قضايا مثل التنمر، والإدمـان، وتجاوز الصعاب، والهوية الشخصية، العلاقات العاطفية، وكيفية التعامل مع الضغوط الاجتماعية.

من جانبه أعرب وليد صلاح، عن سعادته بالفيلم والذي وجد تفاعلًا كبيرًا من الجمهور العربي، الذي يحب الـتنـوع في الأدوار والتحدي، لافتًا إلى أنه سيقدم المزيد من الأعمـال التي ترضي ذوق الـمٌشاهــد.

يشارك في العمل العديد من الوجوه الشابة مثل دينا جمعة، وليلى زاهرو فرح يوسف.

وليد صلاح التنمر الصقر الجارح
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