3 أسباب لتراجع الزيادة السكانية في مصر.. مستشار رئيس التعبئة والإحصاء يكشف التفاصيل



كتب- محمد سامي:

أشار الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن عدد سكان مصر ارتفع بمقدار ربع مليون مواطن منذ الثامن من فبراير وحتى العشرين من أبريل 2024.

وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن زيادة المليون الرابع، استغرقت 225 يومًا، وخلال المليون الخامس استغرقت 245 يومًا، وخلال المليون السادس استغرقت 250 يومًا، وتتزايد عدد الأيام المطلوبة لزيادة مقدار مليون؛ مما يشير إلى وجود اتجاه نحو تخفيض عدد المواليد بشكل مستمر.

ولفت مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى تغيرات عدة في مصر أدت إلى انخفاض الأعداد، ومن بين هذه التغيرات كانت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية في سبتمبر 2023، وإعداد خطة تنفيذية تحوي أهدافاً محددة ومشاريع تنموية بالتعاون مع أجهزة الدولة؛ لمعالجة هذا الانخفاض في الأعداد السكانية.

وأشار إلى أنه في فبراير 2022 أطُلق مشروع تنمية الأسرة المصرية لمعالجة والتعامل مع النمو السكاني المتسارع من خلال الخصائص السكانية وتحسينها، بالإضافة إلى الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتقديمها مجانًا لكل المحتاجين.

وأكد "عبدالعزيز"، أيضًا أنه في فبراير 2022، تم إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية؛ بهدف التصدي للنمو السكاني المتسارع، وذلك من خلال تحسين الخصائص السكانية وتوفير خدمات تنظيم الأسرة وتقديمها مجانًا للمحتاجين.

وأكمل مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الصعوبات الاقتصادية تعتبر أحد العوامل التي ساهمت في انخفاض معدلات الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أهمية التفكير بحكمة وهدوء من جانب الأسرة فيما يتعلق بإمكانية توفير حياة ورعاية منضبطة للأطفال.

وأشار إلى أن النتائج الأخيرة لمسح صحة الأسرة أظهرت أن نسبة قليلة من الأسر فضلت استخدام تنظيم الأسرة قبل الإنجاب لأن الطفل الأول يعتبر مصدر ثقة للأسرة بالقدرة على الإنجاب وعدم وجود أي مشكلات.

وأعرب "عبدالعزيز"، عن أمله في استمرار انخفاض معدل النمو السكاني، حيث أشار إلى أنه في عام 2014 بلغ عدد المواليد 2 مليون و700 ألف، بينما في عام 2023 بلغ عدد المواليد 2 مليون و33 ألف، مما يعكس انخفاضًا بحوالي 700 ألف مولود، وهذا يُعتبر زيادة وتراجعًا ملموسًا.

كما أعرب مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أمله في مزيد من الانخفاض ليتيح للدولة الفرصة لتوفير رعاية صحية وتعليم جيد، بحيث يمكن للأطفال أن يولدوا في بيئة مناسبة تساعدهم على حياة صحية وتعليمية متميزة.

وبحسب الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، ارتفع عدد سكان مصر ليصل إلى 106.25 مليون نسمة.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تستحوذ محافظتي القاهرة والجيزة على نحو 20 مليون نسمة من إجمالي عدد سكان مصر.

محافظة القاهرة هي الأكبر من حيث عدد السكان بعدد 10.323 مليون نسمة، ثم محافظة الجيزة بفارق بسيط يمثل حوالي 9.6 مليون نسمة

عدد السكان في محافظة الشرقية 7.99 مليون نسمة، فيما بلغ عدد سكان محافظة جنوب سيناء 116.6 ألف نسمة.

ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات، وهو ما أظهرته بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث انخفض معدل الإنجاب من "3.5" مولود لكل سيدة عـام 2014 إلى "2.85" مولود لكل سيدة عام 2021 و" 2.76" مولود لكل سيدة عام 2022.