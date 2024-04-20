حدث في 8 ساعات| وقف خطة تخفيف الأحمال مؤقتًا بهذه المناطق.. وحقيقة منع الدفن بمقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل مؤقت عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وأسبوع الآلام، وذلك تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"الكهرباء" تكشف تفاصيل المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة في إفريقيا

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحت رعاية مجلس الوزراء وبالتعاون مع اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية "APUA" وبنك التنمية الإفريقي، المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والمزمع عقده خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2024 بمدينة شرم الشيخ.

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بعد أنباء التعديل الوزاري غدًا.. ننشر جدول أعمال جلسات مجلس النواب حتى الثلاثاء

يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة، بداية من غدٍ الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل من الأسبوع الجاري.

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وقف خطة تخفيف الأحمال مؤقتًا في هذه المناطق.. قرار عاجل من الحكومة يكشف التفاصيل

صرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنسيق بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بشكل مؤقت.

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بدء إنتاج إطارات السيارات الملاكي محليًا.. جولة رئيس الوزراء بمصنع بيراميدز تكشف التفاصيل

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة تشمل عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي بورسعيد ودمياط، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

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يوجد إزالات.. مصدر يكشف حقيقة منع الدفن بمقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة

انتشر خلال الساعات الماضية مستند منسوب إلى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يتضمن وقف الدفن في مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة في نطاق محافظة القاهرة.

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"الجيزة" تبدأ تطبيق المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات

استعدت محافظة الجيزة، لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت اليوم السبت 20 أبريل 2024، وتستمر حتى 9 مايو المقبل.

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تحسين الأجور بـ573 مليار جنيه.. وزيرا المالية والتخطيط يلقيان بيان الموازنة العامة أمام البرلمان الإثنين المقبل

يستمع مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، إلى بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، بيان المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

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التموين: لجنة عليا للمخابز السياحية والإفرنجية تجتمع دوريًا لتحديد أسعار الخبز

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والإفرنجية.

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حج 2024 .. "السياحة": إيقاف تأشيرة الزيارة بجميع المطارات الرسمية قريبًا

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن تأشيرة الزيارة مخالفة ولا يمكن استخدامها لأداء مناسك الحج.

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السياحة والآثار" تكشف حقيقة اختفاء سرير فضة أثري من متحف قصر محمد على"

أصدرت وزارة السياحة والآثار، ردا على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن اختفاء سرير أمينة هانم إلهامي والدة الخديو عباس حلمي الثاني والأمير محمد على توفيق منشئ متحف قصر الأمير محمد على بالمنيل.

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